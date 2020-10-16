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Впервые в истории Франции ее экс-президента обвинили в создании "преступного сообщества"

Национальная финансовая прокуратура считает, что предвыборную кампанию экс-президента Франции Николя Саркози финансировали из Ливии. Саркози обвиняют в участии в "преступном сообществе".

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Саркози возглавлял Францию с 2007-го по 2012 год
Саркози возглавлял Францию с 2007-го по 2012 год
Фото: ЕРА

Впервые в истории Франции бывшего президента обвиняют в создании "преступного сообщества", по этому делу проходит Николя Саркози, возглавлявший страну с мая 2007 года по май 2012 года. Об этом 16 октября сообщает Mediapart.

Издание отмечает, что речь идет о новом обвинении в деле о финансировании Ливией предвыборной кампании Саркози в 2007 году. Для Саркози это уже четвертое обвинение по ливийским деньгам, предыдущие касались, в частности, коррупции и незаконного финансирования.

Новое обвинение "дополняет предыдущие", пишет Mediapart.

Euronews объясняет, что обвинение предъявила Национальная финансовая прокуратура Франции. Согласно законодательству страны, речь идет о создании "ассоциации злоумышленников", то есть преступного сообщества, члены которого объединились для совершения каких-либо противоправных действий. По данной статье Уголовного кодекса Франции экс-президенту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Перед предъявлением Саркози очередного обвинения его четыре дня подряд допрашивали.

В Twitter Саркози 16 октября заявил о своей невиновности. Он выразил уверенность, что "в конце концов восторжествует истина".

В апреле 2012 года Mediapart опубликовал документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили бизнесмена Зияда Такиеддина, который присутствовал на встрече Саркози с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Он рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в президенты.

20 марта 2018 года Саркози задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта Саркози предъявили обвинения.

Теги: Франция, коррупция, Ливия, Николя Саркози, обвинение, президент, финансирование
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