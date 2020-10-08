Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози

Олсен развелась с мужем после пяти лет брака Фото: ЕРА

Американская актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен после развода с французским финансистом Оливье Саркози, братом экс-президента Франции Николя Саркози, чувствует себя счастливее, чем была раньше. Об этом 7 октября написало Entertainment Tonight со ссылкой на источники в окружении актрисы.

Отмечается, что актриса встречается с мужчинами, но не пытается построить с кем-то из них длительные отношения.

Источник подчеркнул, что после развода Олсен вернулась в Нью-Йорк из Хэмптона (штат Вирджиния, США).

Поводом для получения комментариев от близкого окружения актрисы послужило ее недавнее появление в компании неизвестного мужчины, отмечает издание.

Карьерный дебют Мэри-Кейт Олсен состоялся в 1987 году – вместе с сестрой-близнецом Эшли они сыграли одну роль на двоих в фильме "Полный дом". После успешного дебюта сестры снимались во многих детских и молодежных сериалах.

В 2012 году Мэри-Кейт Олсен познакомилась с братом по отцу экс-президента Франции Николя Саркози финансистом Оливье Саркози. Спустя три года, в ноябре 2015-го, Олсен вышла за Саркози замуж. Для нее это был первый брак, а для Саркози – второй.

Весной 2020 года Олсен написала заявление о расторжении брака с Саркози.