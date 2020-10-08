Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2020
 
Новости

Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози

Расставшись с мужем, американская актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен не пытается построить длительные отношения с мужчинами, отмечает Entertainment Tonight.

Олсен развелась с мужем после пяти лет брака
Олсен развелась с мужем после пяти лет брака
Фото: ЕРА

Американская актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен после развода с французским финансистом Оливье Саркози, братом экс-президента Франции Николя Саркози, чувствует себя счастливее, чем была раньше. Об этом 7 октября написало Entertainment Tonight со ссылкой на источники в окружении актрисы.

Отмечается, что актриса встречается с мужчинами, но не пытается построить с кем-то из них длительные отношения.

Источник подчеркнул, что после развода Олсен вернулась в Нью-Йорк из Хэмптона (штат Вирджиния, США).

Поводом для получения комментариев от близкого окружения актрисы послужило ее недавнее появление в компании неизвестного мужчины, отмечает издание.

Карьерный дебют Мэри-Кейт Олсен состоялся в 1987 году – вместе с сестрой-близнецом Эшли они сыграли одну роль на двоих в фильме "Полный дом". После успешного дебюта сестры снимались во многих детских и молодежных сериалах.

В 2012 году Мэри-Кейт Олсен познакомилась с братом по отцу экс-президента Франции Николя Саркози финансистом Оливье Саркози. Спустя три года, в ноябре 2015-го, Олсен вышла за Саркози замуж. Для нее это был первый брак, а для Саркози – второй.

Весной 2020 года Олсен написала заявление о расторжении брака с Саркози.

Теги: США, Николя Саркози, Мэри-Кейт Олсен, развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Добкин: Янукович – п...здун еще тот
  Добкин: Янукович – п...здун еще тот
Дмитрий ГОРДОН
Франция – Украина. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Франция – Украина. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Михалковы, Кончаловские, Юлиан Семенов. Как спецслужбы использовали агентуру из художественных кругов
Записки бывшего подполковника КГБ: Михалковы, Кончаловские, Юлиан Семенов. Как спецслужбы использовали агентуру из художественных кругов
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
"Эти ботинки были созданы для спасения Земли". 82-летнюю Фонду раскритиковали за фото в ботфортах
"Эти ботинки были созданы для спасения Земли". 82-летнюю Фонду раскритиковали за фото в ботфортах
"Не стесняйся". Леди Гага снялась топлес
"Не стесняйся". Леди Гага снялась топлес
"Хорошего педагога никакие гаджеты не заменят". Ноябрев высказался об образовании в период пандемии
"Хорошего педагога никакие гаджеты не заменят". Ноябрев высказался об образовании в период пандемии
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS