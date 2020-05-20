Причиной расставания Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози стало нежелание супруга иметь детей – СМИ

33-летняя актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен хотела родить детей от мужа, 50-летнего французского финансиста Оливье Саркози, брата экс-президента Франции Николя Сарози по отцу, сообщает американский еженедельник People.

Олсен и Саркози зарегистрировали брак в 2015 году Фото: ЕРА

33-летняя актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен рассталась со своим мужем, 50-летним французским финансистом Оливье Саркози, из-за его нежелания иметь детей, пишет People, ссылаясь на информацию, полученную от людей из близкого окружения пары.

По информации таблоида, ранее Олсен не считала материнство приоритетом, но вскоре поменяла свои взгляды. Саркози, у которого есть двое взрослых детей от первого брака, был против беременности жены.

17 апреля Олсен написала заявление о расторжении брака с Саркози, однако из-за карантина бракоразводный процесс был отложен.

Карьерный дебют Мэри-Кейт Олсен состоялся в 1987 году – вместе с сестрой-близнецом Эшли они сыграли одну роль на двоих в фильме "Полный дом". После успешного дебюта сестры снимались во многих детских и молодежных сериалах.

В 2012 году Мэри-Кейт Олсен познакомилась с братом по отцу экс-президента Франции Николя Саркози финансистом Оливье Саркози. Спустя три года, в ноябре 2015-го, Олсен вышла за Саркози замуж. Для нее это был первый брак, а для Саркози – второй.