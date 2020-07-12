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Во Франции умер водитель автобуса, которого избили пассажиры, отказавшиеся надеть маски

Семья водителя Филиппа Монгийо, который был жестоко избит пассажирами, дала согласие на его отключение от аппарата жизнеобеспечения – мозг мужчины умер. Его вдова Вероника назвала случившееся варварством и заявила, что правительство должно "стукнуть кулаком по столу".

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Жители Байонны несут цветы к портрету водителя Монгийо
Жители Байонны несут цветы к портрету водителя Монгийо
Фото: ЕРА

10 июля в больнице французского города Байонна скончался 58-летний водитель автобуса Филипп Монгийо, которого жестоко избили пассажиры. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Его жена Вероника и трое дочерей рассказали, что, посоветовавшись с медиками, решили не продлевать мучений Филиппа. Его мозг был мертв с момента происшествия – 7 июля.

В тот день в автобус зашла компания без масок. Монгийо потребовал, чтобы их надели; кроме того, один из вошедших не оплатил проезд. В ответ на замечания четверо пассажиров вытащили водителя из автобуса и начали избивать, нанося удары ногами по голове.

Все подозреваемые задержаны.

8 июля в Байонне прошел "Белый марш", участники которого требовали справедливого расследования, сообщал Sud Ouest.

Местные жители создали аккаунт French Lives Matter в Twitter, в котором делились переживаниями и информацией о ходе следствия. Они назвали имена трех задержанных: Мухаммед А., Мухаммед С. и Муса Б.

11 июля с вдовой встретился министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Вероника Монгийо назвала случившееся варварством и потребовала, чтобы правительство "стукнуло кулаком по столу". По ее словам, убийц ее мужа надо примерно наказать, чтобы подобное больше нигде и никогда не произошло, информирует Associated Press.

Теги: Франция, убийство, автобус, расследование, медики, Жеральд Дарманен, пассажиры, маски
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