Во Франции умер водитель автобуса, которого избили пассажиры, отказавшиеся надеть маски

Семья водителя Филиппа Монгийо, который был жестоко избит пассажирами, дала согласие на его отключение от аппарата жизнеобеспечения – мозг мужчины умер. Его вдова Вероника назвала случившееся варварством и заявила, что правительство должно "стукнуть кулаком по столу".

10 июля в больнице французского города Байонна скончался 58-летний водитель автобуса Филипп Монгийо, которого жестоко избили пассажиры. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Его жена Вероника и трое дочерей рассказали, что, посоветовавшись с медиками, решили не продлевать мучений Филиппа. Его мозг был мертв с момента происшествия – 7 июля.

В тот день в автобус зашла компания без масок. Монгийо потребовал, чтобы их надели; кроме того, один из вошедших не оплатил проезд. В ответ на замечания четверо пассажиров вытащили водителя из автобуса и начали избивать, нанося удары ногами по голове.

Все подозреваемые задержаны.

8 июля в Байонне прошел "Белый марш", участники которого требовали справедливого расследования, сообщал Sud Ouest.

Местные жители создали аккаунт French Lives Matter в Twitter, в котором делились переживаниями и информацией о ходе следствия. Они назвали имена трех задержанных: Мухаммед А., Мухаммед С. и Муса Б.

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Est-ce vrai que les suspects dans le meurtre de #PhilippeMonguillot à #Bayonne se nomment Mohamed.C, Mohammed.A, et Moussa.B ?

Est-ce ce dernier que l’on voit sur la photo ? Car ça circule sur les RS. Merci. pic.twitter.com/YZMS4FUlDS — French Lives Matter (@FrenchLivesM) July 8, 2020

11 июля с вдовой встретился министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Вероника Монгийо назвала случившееся варварством и потребовала, чтобы правительство "стукнуло кулаком по столу". По ее словам, убийц ее мужа надо примерно наказать, чтобы подобное больше нигде и никогда не произошло, информирует Associated Press.