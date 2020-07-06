В Швейцарии обязали носить маски в общественном транспорте

Снятие карантинных ограничений и допуск туристов на территорию Швейцарии привели к увеличению числа пассажиров в транспорте и невозможности соблюдать социальную дистанцию. Правительство страны обязало всех, кто пользуется поездами, трамваями, автобусами и другими видами транспорта, носить маски.

Правительство Швейцарии обязало всех пассажиров общественного транспорта с 6 июля носить маски. Об этом сообщил правительственный портал.

Большинство карантинных мер, введенных после вспышки коронавирусной инфекции в стране, отменено. Кроме того, 15 июня Швейцария открыла свои границы для туристов из ряда стран, а с 6 июля расширила перечень государств, гражданам которых открыт въезд. Это привело к увеличению числа пассажиров транспорта и к невозможности соблюдать социальную дистанцию, отметили в правительстве.

"Лица старше 12 лет должны будут носить маску в поездах, трамваях и автобусах, а также в фуникулерах и на канатных дорогах, озерных и речных судах", – говорится в распоряжении.

Ранее власти рекомендовали пассажирам надевать маску в часы пик, но мало кто следовал этому совету, сетуют авторы сообщения.

По данным на 6 июля, в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне коронавирус подтвержден у 32 315 человек (+47 за последние сутки), умерло 1686 человек.