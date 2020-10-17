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Макрон назвал терактом убийство преподавателя в пригороде Парижа

По данным французских СМИ, мужчина, который напал на преподавателя в пригороде Парижа и обезглавил его, – 18-летний чеченец, уроженец Москвы. Сам он погиб при задержании. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

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Макрон: Преподаватель умер за то, что учил свободе слова
Макрон: Преподаватель умер за то, что учил свободе слова
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал террористическим актом убийство преподавателя в одном из пригородов Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

Макрон заявил, что произошедшее – "характерный исламистский террористический акт". Он подчеркнул, что профессор истории умер за то, что учил детей свободе слова. 

На данный момент ни имени убитого, ни других подробностей правоохранители не сообщают. Издание пишет, что прокурор расскажет о случившемся в ближайшие несколько часов.

По данным издания, нападавшим был 18-летний чеченец, уроженец Москвы. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.

Инцидент произошел вечером 16 октября.

Незадолго до смерти преподаватель рассказывал своим ученикам на уроке о свободе слова и ее связи с рисованием карикатур на пророка Мухаммеда.

Теги: теракт, ислам, Франция, смерть, убийство, нападение, чеченцы, карикатура, Эммануэль Макрон
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