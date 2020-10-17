ГОРДОН
 
 
МИР

Убийство профессора в пригороде Парижа. Задержаны девять человек

Вечером 16 октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения в пригороде Парижа обезглавил профессора истории местного колледжа, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на одной из лекций. Подозреваемого в убийстве застрелила полиция, еще девять человек задержаны в рамках расследования.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция задержала девять человек в связи с убийством в пригороде Парижа
Полиция задержала девять человек в связи с убийством в пригороде Парижа
Фото: EPA

Французская полиция задержала девять человек в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин в рамках расследования убийства профессора истории местного колледжа. Об этом сообщает Le Parisien.

Семеро задержанных – члены семьи подозреваемого в убийстве, еще двое – "из несемейного круга". Других деталей о задержанных, а также об их возможной роли в преступлении не приводится.

Профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин был убит и обезглавлен вечером 16 октября. Подозреваемый в совершении преступления был убит при задержании. По имеющейся информации, это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Как писала Le Figaro, профессор незадолго до смерти рассказывал ученикам о свободе слова и ее связи с рисованием карикатур на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

Теги: Франция, убийство, Париж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS