Убийство профессора в пригороде Парижа. Задержаны девять человек

Вечером 16 октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения в пригороде Парижа обезглавил профессора истории местного колледжа, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на одной из лекций. Подозреваемого в убийстве застрелила полиция, еще девять человек задержаны в рамках расследования.

Полиция задержала девять человек в связи с убийством в пригороде Парижа Фото: EPA

Французская полиция задержала девять человек в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин в рамках расследования убийства профессора истории местного колледжа. Об этом сообщает Le Parisien.

Семеро задержанных – члены семьи подозреваемого в убийстве, еще двое – "из несемейного круга". Других деталей о задержанных, а также об их возможной роли в преступлении не приводится.

Профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин был убит и обезглавлен вечером 16 октября. Подозреваемый в совершении преступления был убит при задержании. По имеющейся информации, это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Как писала Le Figaro, профессор незадолго до смерти рассказывал ученикам о свободе слова и ее связи с рисованием карикатур на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".