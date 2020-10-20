Убитого во Франции профессора истории наградят орденом Почетного легиона

Профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуэль Пэти был убит 16 октября. 20 октября его посмертно наградят орденом Почетного легиона, который считается высшим знаком отличия и признания особых заслуг во Франции.

Убитого во Франции преподавателя истории и географии Самуэля Пэти посмертно наградят орденом Почетного легиона. Об этом 20 октября в эфире французского телеканала BFMTV сообщил министр образования Франции Жан-Мишель Бланке.

Награждение пройдет 20 октября в 19.00 в Сорбонне.

По информации Бланке, Пэти также посмертно наградят орденом Академических пальм, который присуждается за заслуги в образовании и науке.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуэля Пэти убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. По имеющейся информации, это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Как писала Le Figaro, профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Один из родителей рассказал Le Parisien, что преподаватель перед тем, как показать рисунок, предложил всем желающим покинуть аудиторию.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

Французские правоохранители сообщали ранее об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

Орден Почетного легиона был учрежден императором Франции Наполеоном Бонапартом в 1802 году, является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

Орден Академических пальм учрежден Наполеоном в 1808 году для академиков и профессоров Парижского университета.