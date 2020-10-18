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Убийство профессора истории во Франции. Полиция задержала 11 подозреваемых

Французские полицейские арестовали родителей выходца из Чечни, совершившего преступление, в том числе его деда и младшего брата.

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Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин обезглавили 16 октября
Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин обезглавили 16 октября
Фото: EPA

Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории из колледжа в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, который  показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Задержали и отца студентки, который обнародовал в социальных сетях видео с угрозами в адрес учителя, и еще несколько человек, которые общались с нападающим незадолго до убийства. Среди них – известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви.

Прокурор по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар подчеркнул, что у отца студента была сводная сестра. В 2014 году она уехала из страны, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии. Однако прокурор не увязывал этот факт с делом об убийстве профессора.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемый в совершении преступления был убит при задержании. По имеющейся информации, это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Как писала Le Figaro, профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Один из родителей рассказал Le Parisien, что преподаватель перед тем, как показать рисунок, предложил всем желающим покинуть аудиторию.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

Теги: Франция, смерть, нападение, исламисты, Париж, Исламское государство, колледж, правоохранители, Эммануэль Макрон
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