Франция планирует масштабную высылку экстремистов после убийства профессора истории – Reuters

После убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуэля Пэти правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму. Из них 180 находятся сейчас в тюрьме, еще 51 человека арестуют в ближайшее время.

Французское правительство планирует выслать из страны 231 иностранца, которые включены в правительственный список как "подозреваемые в экстремистских религиозных убеждениях". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в профсоюзе полиции.

Франция определяет экстремистов как "людей, вовлеченных в процесс радикализации, которые могут захотеть уехать за границу, чтобы присоединиться к террористическим группам".

Из общего перечня лиц, которых планируют выслать, 180 находятся в тюрьме, а еще 51 человека арестуют в ближайшее время. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен попросил местных префектов распорядиться о высылке подозреваемых в воскресенье днем, сказал источник Reuters.

Дарманен попросил службы своего министерства более внимательно изучать запросы желающих получить статус беженца во Франции.

В самом министерстве внутренних дел не смогли подтвердить информацию о высылке потенциальных экстремистов.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуэля Пэти убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. По имеющейся информации, это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Как писала Le Figaro, профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Один из родителей рассказал Le Parisien, что преподаватель перед тем, как показать рисунок, предложил всем желающим покинуть аудиторию.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

Французские правоохранители сообщали ранее об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.