Je suis Samuel. Французы вышли на улицы в память об обезглавленном учителе. Фоторепортаж

17 октября, 2020 01.05

По данным французских СМИ, мужчина, который напал на преподавателя в пригороде Парижа и обезглавил его, – 18-летний чеченец, уроженец Москвы. Сам он погиб при задержании. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".