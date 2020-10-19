Je suis Samuel. Французы вышли на улицы в память об обезглавленном учителе. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
18 октября в ряде городов Франции прошли массовые мероприятия, посвященные памяти убитого в пригороде Парижа профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуэля Пэти. Reuters
отмечает, что "от Парижа до Лиона, Марселя и Лилля" люди аплодировали, молчали и пели национальный гимн, в руках у них были плакаты, в частности, с надписью Je suis Samuel ("Я Самуэль"). На акции в Париже присутствовали, в частности, премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр образования Жан-Мишель Бланке. Фотографии из Франции опубликовало агентство ЕРА
. Пэти был обезглавлен 16 октября
, по имеющейся информации, 18-летним уроженцем Москвы чеченского происхождения. Как писала Le Figaro, профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.