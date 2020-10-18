Во Франции зафиксирован рекорд суточной заболеваемости COVID-19

Более 32 тыс. человек во Франции за сутки получили положительный результат теста на коронавирус. Власти ввели комендантский час в девяти городах.

Улицы Парижа и ряда крупных городов Франции должны пустеть по вечерам Фото: ЕРА

17 октября во Франции подтверждено 32 427 случая коронавирусной инфекции, что является абсолютным рекордом суточной заболеваемости с начала пандемии. Об этом информирует национальное агентство здравоохранения.

Предыдущий рекорд был датирован 15 октября – 30 621.

Всего в стране зафиксировано 867 197 случаев COVID-19 (восьмое место в мире).

За все время пандемии умерло 33 392 жителя Франции (+90 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости в девяти крупных городах вводится комендантский час, сообщило министерство внутренних дел Франции. В течение ближайших шести недель с 21.00 до 6.00 запрещено находиться на улицах в столичном регионе, Гренобле, Марселе, Руане, Лилле, Лионе, Монпелье, Сент-Этьене и Тулузе. Штраф за первое нарушение комендантского часа составит €135, за повторное – €200. Третье такое правонарушение может грозить тюремным заключением на срок до шести месяцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.