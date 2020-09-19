Во Франции побит антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

У 13 215 жителей Франции за истекшие 24 часа подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Это наибольший прирост заболеваемости за время пандемии.

Во Франции столкнулись с резким ростом заболеваемости COVID-19 Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Франции 18 сентября зафиксировало антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз был подтвержден у 13 215 человек.

До этого наибольшим числом заболевших за сутки было 10 593.

Всего с начала пандемии заболело 428 696 жителей страны.

За последние 24 часа зарегистрировано 93 новых кластера заражения. 123 человека умерли от COVID-19 за сутки. Общее число летальных исходов достигло 31 249.

Экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19 во Франции наблюдается с конца августа.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 18 сентября, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 30,32 млн человек, из них 948 тыс. умерли.