В Саудовской Аравии напали на охранника консульства Франции

Мужчину, который напал на охранника Генерального консульства Франции в городе Джидда в Саудовской Аравии, задержали. Сотрудник охранной фирмы госпитализирован.

29 октября на охранника Генерального консульства Франции в городе Джидда напал мужчина с ножом, сообщило в Twitter посольство Франции в Саудовской Аравии.

Сотрудника частной охранной компании с ножевыми ранениями доставили в больницу, его состояние стабильное. Нападавшего арестовали, сказано в релизе.

Сегодня утром во французской Ницце неизвестный напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.

Позже стало известно, что в другом городе Франции – Авиньоне – мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим, выкрикивая "Аллах акбар". По данным СМИ, его при задержании застрелили полицейские.

Неизвестно, связаны ли эти инциденты, но они произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".