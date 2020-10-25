Эрдоган заявил, что Макрону следует пройти психическую проверку

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял об "исламском сепаратизме". Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что во Франции "миллионы" представителей религиозного меньшинства.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно проверить психику, считает президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом он заявил 24 октября в провинции Кайсери, выступая перед представителями правящей партии, сообщает государственное турецкое агентство "Анадолу".

Президент Турции отреагировал таким образом на слова Макрона об "исламском сепаратизме" и на мнение, что ислам переживает кризис "во всем мире".

"Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране. Прежде всего [Макрону нужны] психические проверки", – сказал Эрдоган.

По его словам, выступая против мусульман, "Европа готовит свой собственный конец".

"Если они не избавятся от этой болезни как можно скорее, она разрушит всю Европу изнутри", – считает президент Турции.

Об "исламском сепаратизме" Макрон упоминал, в частности, 2 октября. BFMTV отмечает, что его речь была посвящена сепаратизму, при этом президент упоминал жестокое обращение со стороны исламистов в школьной среде.

Кроме того, после того, как профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати убили и обезглавили 16 октября за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова, Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом". К убийству, по данным следствия, причастны исламисты.