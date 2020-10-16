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Аннексированный Крым, НАТО, сотрудничество в обороне и торговле. Зеленский и Эрдоган выпустили совместное заявление

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган договорились координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в аннексированном Крыму и для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины. Стороны также договорились о взаимодействии в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в ряде сфер
Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в ряде сфер
Фото: president.gov.ua

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган по результатам встречи сделали совместное заявление.

"Подчеркивая преданность принципам и нормам международного права, Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках "Крымской платформы", инициированной Украиной. Мы согласны продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в заявлении.

Стороны договорились продолжать координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в аннексированном Крыму и Севастополе, а также для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины. Кроме того, они решили вместе работать для улучшения условий жизни для граждан Украины, включая крымских татар, которые были вынуждены покинуть временно оккупированную территорию Крыма и переехать на материковую часть Украины.

"Турецкая Республика поддерживает перспективу членства Украины в Североатлантическом альянсе и приветствует признание Украины как партнера с расширенными возможностями. Турецкая Республика продолжит содействовать Украине в достижении критериев членства в Альянсе, а также в совместимости Вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений", – отмечается в документе.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве военно-морских сил двух государств, а также в вопросах устойчивого экономического развития и защиты окружающей среды в Черном море.

"Приняли решение создать новый формат украинского-турецкого диалога по вопросам политики безопасности – ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два" (Квадрига). Выражаем удовлетворение динамикой развития двухстороннего сотрудничества, в частности, в оборонной сфере и в области военно-технического сотрудничества. Поручаем министерствам обороны и другим причастным ведомствам двух стран обеспечить успешную реализацию всех проектов, представляющих взаимный интерес", – говорится в заявлении.

Стороны заявили о необходимости активизации взаимодействия в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

"Будем продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине", – отмечается в документе.

Кроме того, Турция приветствовала намерение Украины присоединиться в статусе наблюдателя к Организации исламского сотрудничества.

"Договорились работать в направлении проведения года Украины в Турции и года Турции в Украине, что и дальше будет углублять культурно-гуманитарное сотрудничество и межчеловеческие контакты", – говорится в совместном заявлении.

Сегодня Зеленский прилетел в Турцию с рабочим визитом.

Теги: Крым, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Владимир Зеленский, визит, встреча, сотрудничество
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