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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский о Крыме: Разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе?

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев надеется на "серьезную роль" Турции в вопросе деоккупации Крыма.

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Зеленский: Мы создаем Крымскую платформу
Зеленский: Мы создаем Крымскую платформу
Фото: president.gov.ua

Украина надеется на участие Турции в вопросе деоккупации Крыма. Об этом в интервью турецкому агентству Demirören заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовал 16 октября сайт главы государства.

"Мы очень надеемся на то, что представители Меджлиса [крымскотатарского народа] присоединятся к этой работе. Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства. И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Нет, конечно", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "после 2014 года не было создано ни одной институции, которая могла бы стать площадкой для решения проблем Крыма и, прежде всего, для развития механизмов, которые могут прекратить оккупацию".

"Поэтому мы и создаем Крымскую платформу. Предполагаем, что это позволит консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил как в Украине, так и за границей для работы во благо Крыма. А значит, и во благо крымскотатарского народа", – подчеркнул президент Украины.

16 октября украинская делегация отправилась с официальным визитом в Турцию, ее возглавляет Зеленский. По данным Офиса президента Украины, в Анкаре глава Украинского государства встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, будут также подписаны некоторые двусторонние документы.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшиласьПод различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Крым, Украина, Турция, Меджлис, оккупация, аннексия, Владимир Зеленский, президент
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