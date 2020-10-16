Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза за строительство Крымского моста

Санкции Швейцария ввела против двух физических и четырех юридических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста в оккупированный Крым.

Оккупанты открыли мост в мае 2018 года Фото: EPA

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза за строительство россиянами Крымского моста, соединяющего РФ с аннексированным Крымом. Об этом 15 октября сообщил Государственный секретариат экономики Швейцарии.

В санкционный список включены четыре компании: "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

Также под санкции попали гендиректор оператора железнодорожных перевозок в оккупированный Крым "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

1 октября 2020 года ЕС ввел санкции против этих же организаций и физических лиц. К ним присоединилась Великобритания.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Его открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности. Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста.