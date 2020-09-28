ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Послы ЕС одобрили санкции против РФ за Крымский мост – журналист

Послы стран ЕС согласовали санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство моста между Краснодарским краем РФ и оккупированным Крымом, сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Йозвяка, официально санкции ЕС будут оформлены в течение этой недели
По данным Йозвяка, официально санкции ЕС будут оформлены в течение этой недели
Фото: depositphotos.com

Послы стран Евросоюза согласовали санкции против России за строительство Крымского моста. Об этом 28 сентября в Twitter сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", – написал журналист.

При этом он уточнил, что официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.

Против кого именно будут введены санкции Евросоюза, Йозвяк не уточнил.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. Санкционный пакет за Керченский мост и кибератаку на Бундестаг блокировал Кипр.

ЕС принял несколько санкционных пакетов против России за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины (ограничительные меры начали вводить в 2014 году). В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 марта 2021 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2021-го).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Его открыли в мае 2018 годаон соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край России. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. 30 июня 2020 года Россия пустила через Крымский мост грузовые поезда.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, Керченский пролив, аннексия, строительство, Евросоюз, Крымский мост, Рикард Йозвяк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод". Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип
"На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод". Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Зубы еще свои, кудри не химия". Галкин снял селфи-видео
"Зубы еще свои, кудри не химия". Галкин снял селфи-видео
  Огневич: Я уже готова впустить в свою жизнь отношения
  Огневич: Я уже готова впустить в свою жизнь отношения
Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото принца Уильяма с женой и детьми
Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото принца Уильяма с женой и детьми
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Переболевший COVID-19 Остапчук назвал новую дату свадьбы
Переболевший COVID-19 Остапчук назвал новую дату свадьбы
"Все время просит новую литературу". Loboda рассказала о старшей дочери
"Все время просит новую литературу". Loboda рассказала о старшей дочери
"Все это не по-моему". Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел "камни в свой огород"
"Все это не по-моему". Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел "камни в свой огород"
"Ух, задок", "Просто бомба". NK засветила голое бедро
"Ух, задок", "Просто бомба". NK засветила голое бедро
82-летний Хопкинс показал сад с розами
82-летний Хопкинс показал сад с розами
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
  Franchise. Трэвис Скотт, M.I.A. и Young Thug выпустили клип. Видео
  Franchise. Трэвис Скотт, M.I.A. и Young Thug выпустили клип. Видео
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
  Арзуманян покинул "Танцы со звездами"
  Арзуманян покинул "Танцы со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS