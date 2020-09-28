Послы ЕС одобрили санкции против РФ за Крымский мост – журналист

Послы стран ЕС согласовали санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство моста между Краснодарским краем РФ и оккупированным Крымом, сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По данным Йозвяка, официально санкции ЕС будут оформлены в течение этой недели Фото: depositphotos.com

Послы стран Евросоюза согласовали санкции против России за строительство Крымского моста. Об этом 28 сентября в Twitter сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", – написал журналист.

При этом он уточнил, что официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.

Против кого именно будут введены санкции Евросоюза, Йозвяк не уточнил.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. Санкционный пакет за Керченский мост и кибератаку на Бундестаг блокировал Кипр.

ЕС принял несколько санкционных пакетов против России за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины (ограничительные меры начали вводить в 2014 году). В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 марта 2021 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2021-го).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Его открыли в мае 2018 года, он соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край России. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. 30 июня 2020 года Россия пустила через Крымский мост грузовые поезда.