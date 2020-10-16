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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

США не будут продлевать запрета на полеты своей авиации над Крымом

Федеральное авиационное управление США решило, что безопасность в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась, несмотря на аннексию Россией полуострова и "продолжающееся развертывание значительного военного потенциала". Инциденты в сфере безопасности в районе Симферополя сократились почти до нуля "в результате кропотливой работы, проделанной Украиной", заявили в FAA.

Запрет FAA впервые был введен в апреле 2014 года
Запрет FAA впервые был введен в апреле 2014 года
Фото: depositphotos.com

Федеральное авиационное управление США (FAA) решило не продлевать запрет на полеты гражданской авиации над определенными зонами в районе оккупированного Россией Симферополя. Об этом речь идет в постановлении FAA, обнародованном на сайте Федерально реестра США 15 октября. 

Срок запрета истекает 27 октября. Решение не продлевать запрет приняли "в результате существенно сниженного риска для безопасности гражданской авиации", сказано в документе. 

"Несмотря на фактическую аннексию и оккупацию Российской Федерацией Крымского полуострова и продолжающееся развертывание значительного военного потенциала, безопасность ситуация в районе полетной информации (FIR) Симферополя стабилизировалась", – говорится в постановлении. 

Зафиксированные инциденты в сфере безопасности региона сократились почти до нуля "в результате кропотливой работы, проделанной Украиной", подчеркивается в документе. 

В то же время FAA решило продолжить запрет на полеты в районе полетной информации Днепра, так как ситуация на Донбассе "продолжает представлять неприемлемый уровень риска для гражданской авиации". 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Решение о запрете полетов гражданской авиации над Симферополем и Днепром было введено США в декабре 2014 года из-за усилившейся опасности в регионе в связи с военной агрессией России в отношении Украины. Запрет несколько раз продлевали, в 2018 году США разрешили своим авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья и летать над некоторыми районами в Черном море.

Теги: Россия, США, Украина, Симферополь, оккупация, авиация, Днепр, аннексия, авиакомпания
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