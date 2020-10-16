США не будут продлевать запрета на полеты своей авиации над Крымом

Федеральное авиационное управление США решило, что безопасность в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась, несмотря на аннексию Россией полуострова и "продолжающееся развертывание значительного военного потенциала". Инциденты в сфере безопасности в районе Симферополя сократились почти до нуля "в результате кропотливой работы, проделанной Украиной", заявили в FAA.

Запрет FAA впервые был введен в апреле 2014 года Фото: depositphotos.com

Федеральное авиационное управление США (FAA) решило не продлевать запрет на полеты гражданской авиации над определенными зонами в районе оккупированного Россией Симферополя. Об этом речь идет в постановлении FAA, обнародованном на сайте Федерально реестра США 15 октября.

Срок запрета истекает 27 октября. Решение не продлевать запрет приняли "в результате существенно сниженного риска для безопасности гражданской авиации", сказано в документе.

"Несмотря на фактическую аннексию и оккупацию Российской Федерацией Крымского полуострова и продолжающееся развертывание значительного военного потенциала, безопасность ситуация в районе полетной информации (FIR) Симферополя стабилизировалась", – говорится в постановлении.

Зафиксированные инциденты в сфере безопасности региона сократились почти до нуля "в результате кропотливой работы, проделанной Украиной", подчеркивается в документе.

В то же время FAA решило продолжить запрет на полеты в районе полетной информации Днепра, так как ситуация на Донбассе "продолжает представлять неприемлемый уровень риска для гражданской авиации".