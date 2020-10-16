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Во время визита в Турцию Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем

В ходе закрытой встречи президент Украины Владимир Зеленский и вселенский патриарх Варфоломей обсудили ситуацию на Донбассе.

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Зеленский пригласил Варфоломея в Украину
Зеленский пригласил Варфоломея в Украину
Фото: president.gov.ua

В ходе рабочего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Патриарх поблагодарил президента с супругой за визит к Матери-церкви, который, по его словам, "приносит большую радость", и отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир. Глава государства выразил благодарность его всесвятейшеству за безусловную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую патриарх оказывает Украине", – говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Варфоломея в Украину, на что тот ответил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Такой визит может пройти 24 августа 2021 года – в 30-ю годовщину независимости Украины. 

По словам украинского президента, в ходе закрытой встречи с патриархом они обсудили ситуацию на Донбассе.

"Хоть и сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное – о пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Очень хочется, чтобы они вернулись домой", – сказал Зеленский. Варфоломей в ответ пожелал, "чтобы прекратилась боль семей, чьи родственники в плену".

Сегодня Зеленский с супругой прилетел в Турцию с рабочим визитом.

Теги: Украина, Турция, Донбасс, Варфоломей, Владимир Зеленский, суверенитет, встреча
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