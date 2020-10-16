Зеленский о зоне свободной торговли с Турцией: Есть очень много нюансов, но мы уже на финишной прямой

Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией еще в 2018 году. Но документ до сих пор не подписали. В интервью турецкому изданию Demirören президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом количестве нюансов в сделке.

Переговоры с Турцией по соглашению о ЗСТ в этом году перезагрузили Фото: president.gov.ua

Переговоры по подписанию соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина абсолютно другие, заявил в интервью турецкому изданию Demirören президент Украины Владимир Зеленский. Текст интервью на русском языке опубликовал Офис президента Украины 16 октября.

"Для добрых друзей не существует недостижимых результатов. […] Наш совместный экономический потенциал огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украина и Турция в вопросе подписания соглашения о ЗСТ уже находятся на финишной прямой.

"Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки. Всего через три года Турция вместе с друзьями будет праздновать столетие создания республики. Нам бы хотелось подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Скорое подписание соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели", – подчеркнул он.

Зеленский оценил присутствие турецкого бизнеса в Украине словом "превосходно". Компании из Турции строят дороги и обеспечивают качественную мобильную связь, заявил президент.

"Говорить о представителях мелкого и среднего бизнеса можно очень долго – достаточно взглянуть на количество турецких заведений в крупных городах Украины. Но даже и это все, я уверен, только начальный этап нашего сотрудничества. Мы можем сделать вместе гораздо больше", – добавил он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале этого года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%. В июле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией подпишут в 2020 году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявило о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.