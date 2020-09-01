В Минэкономики Украины заявили о прогрессе в переговорах о зоне свободной торговли с Турцией

Украинская сторона получила обновленное тарифное предложение от Турции, но само подписание соглашения о свободной торговле с Турцией требует политических решений двух президентов, пояснил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка 1 сентября заявил о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом он написал в Facebook по итогам разговора между министром экономики Украины Игорем Петрашко и министром торговли Турции Рухсар Пекджан.

Качка сообщил, что несколько дней украинская сторона получила обновленное тарифное предложение от Турции. Он пояснил, что это предложение вместе с позицией Турции по горизонтальному повышению пошлин способствуют двусторонней торговли между странами.

"Пока рано сказать каким оно будет [соглашение о свободной торговле с Турцией]. Но очевидно, что возможность такая существует. Она требует политических решений на уровне президентов. В ближайшие недели будем активно работать, чтобы подготовить почву", – написал Качка.