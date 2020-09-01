В Минэкономики Украины заявили о прогрессе в переговорах о зоне свободной торговли с Турцией

Заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка 1 сентября заявил о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом он написал в Facebook по итогам разговора между министром экономики Украины Игорем Петрашко и министром торговли Турции Рухсар Пекджан.
Качка сообщил, что несколько дней украинская сторона получила обновленное тарифное предложение от Турции. Он пояснил, что это предложение вместе с позицией Турции по горизонтальному повышению пошлин способствуют двусторонней торговли между странами.
"Пока рано сказать каким оно будет [соглашение о свободной торговле с Турцией]. Но очевидно, что возможность такая существует. Она требует политических решений на уровне президентов. В ближайшие недели будем активно работать, чтобы подготовить почву", – написал Качка.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале этого года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%. В июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией подпишут в 2020 году.