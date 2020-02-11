Украина и ЕС планируют пересмотр соглашения о зоне свободной торговли – еврокомиссар Варгейи

В 2019 году нужно проделалать всю подготовительную работу, чтобы в 2020 году была возможность пересмотреть соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом и подписать необходимые документы, сказал еврокомиссар Оливер Варгейи.

Украина и Евросоюз планируют пересмотреть соглашение о Зоне свободной торговли. Об этом на брифинге в Киеве 11 февраля после встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком сказал еврокомиссар Оливер Варгейи, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В наших планах есть пересмотр соглашения о Зоне свободной торговли Украины с ЕС и приложений к этомц соглашению. Мы должны проделать всю предварительную подготовительную работу уже в этом году, чтобы как можно быстрее провести пересмотр в следующем году подписать все необходимые документы", – сказал он.

Еврокомиссар отметил, что важной задачей является наращивание товарооборота между Украиной и ЕС.

"За первые три года существования Соглашения об ассоциации мы смогли увеличить торговлю наполовину. Мы продолжим поддерживать Украину в имплементации Соглашения об ассоциации, чтобы достичь преимуществ, которые это принесет Украине и народу этой страны", –добавил он.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.