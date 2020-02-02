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Соглашение о ЗСТ между Украиной и Турцией готово на 95% – посол

На макроуровне соглашение о зоне свободной торговли будет выгодно как Украине, так и Турции, сказал посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.

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Сибига: Единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень товарооборота между Украиной и Турцией является отсутствие соглашения о ЗСТ
Сибига: Единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень товарооборота между Украиной и Турцией является отсутствие соглашения о ЗСТ
Фото: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці / Facebook

Более 95% положений договора о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией согласованы. Об этом заявил посол Украины в Анкаре Андрей Сибига в интервью "Укринформу", которое вышло 2 февраля.

"Сейчас более 95% положений договора согласованы, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", – сказал посол.

По его словам, на макроуровне соглашение будет выгодно обеим сторонам.

Посол добавил, что товарооборот между странами в 2019 году вырос на 9% и сейчас составляет более $4 млрд.

"Это уже устойчивая тенденция. Но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры является отсутствие соглашения о ЗСТ. Убежден, что на макроуровне оно выгодно как для украинской, так и для турецкой стороны, поскольку наши страны имеют достаточно развитые промышленность и сельское хозяйство. Понятна и продолжительность процесса, поскольку каждая сторона отстаивает свои интересы и это нормально в таких чувствительных сделках", – сказал он.

Сибига рассказал, что согласование сделки было поставлено на паузу из-за избирательного процесса в Украине, но 20 января в Анкаре прошел очередной раунд переговоров.

"По результатам нового раунда переговоров могу говорить со сдержанным оптимизмом. Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге", – добавил глава украинской дипмиссии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Теги: Украина, Турция, торговля, ЗСТ, Андрей Сибига
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