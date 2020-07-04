Кулеба допустил, что соглашение о ЗСТ с Турцией будет подписано до конца года

У Украины и Турции есть "четкая политическая воля" подписать соглашение о зоне свободной торговли, заверил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией будет подписано в 2020 году. Об этом министр сказал в Анталье на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет УНИАН.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить ее максимальным содержанием, и безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже освящена нашими лидерами", – сказал он.

Глава МИД Украины сказал, что переговоры о заключении соглашения о ЗСТ сейчас продолжаются между экспертами обеих стран на уровне торговых представителей и Министерства экономики и торговли.

"И в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля довести этот процесс наконец к результату, который будет балансировать интересы украинской экономики, турецкой экономики и позволит обеим странам выиграть существенно от зоны свободной торговли. И мы полностью разделяем ту цель, которая была озвучена президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом, – $10 млрд товарооборота между Украиной и Турцией. Мы можем прийти к этой цифре только через соглашение о свободной торговле", – подчеркнул Кулеба.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа. В феврале 2020 года посол Украины в Анкаре Андрей Сибига заявлял, что согласовано более 95% положений договора.