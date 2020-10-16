Зеленский: Эрдоган заверил, что будет прилагать активные личные усилия для освобождения политзаключенных – украинцев и крымских татар

Турция всегда поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Украина и Турция будут тесно сотрудничать в вопросе обеспечения защиты прав человека в аннексированном Крыму. Об этом украинский и турецкий президенты говорили сегодня в ходе брифинга в Стамбуле, пишет пресс-служба Зеленского.

"Для нас чрезвычайно важна поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Эрдоган заверил, что и впредь будет прилагать активные личные усилия в вопросе освобождения политических заключенных – украинцев и крымских татар", – сказал Зеленский.

Он добавил, что на встрече с Эрдоганом обсуждал ситуацию на Донбассе. Стороны согласились, что единственным и правильным путем является политико-дипломатическое решение кризиса и наступление устойчивого мира.

Эрдоган на брифинге сказал, что Турция не признавала и не признает аннексии Крымского полуострова.

"Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. В рамках этого мы всегда поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексии Крыма", – подчеркнул президент Турции.

Он отметил, что его страна вместе с народом и властями Украины будет продолжать поддерживать крымских татар.

"Сейчас идет работа по реализации проектов по строительству жилья для наших братьев – крымских татар – и построения в Киеве комплекса мечети. На сегодняшних переговорах мы обсудили состояние дел по этому вопросу", – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция приветствует и поддерживает режим прекращения огня, который был объявлен на Донбассе с 27 июля.

"Мы готовы оказывать любую поддержку и помощь во имя сохранения стабильности нашего региона. И таким же образом будет продолжаться наша поддержка во временной наблюдательной миссии ОБСЕ, которую уже две каденции подряд возглавляют турецкие дипломаты", – добавил президент Турции.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.