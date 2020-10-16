Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский отметил заслуги своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана и наградил его государственной наградой "за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества" и поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится сегодня в Стамбуле с рабочим визитом, вручил главе турецкого государства Реджепу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"В соответствии с указом президента Украины №450/2020 "О награждении Р. Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого", президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Эрдоган поблагодарил Зеленского "за прекрасный жест".

По результатам сегодняшней встречи президенты двух стран сделали совместное заявление.