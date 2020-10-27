Убийство учителя в Париже. Кадыров назвал Макрона "вдохновителем терроризма", муфтий Чечни – "террористом номер один" в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что школьный учитель Самюэль Пати, которого обезглавил чеченский подросток Абдуллах Анзоров, стал жертвой беспричинного терроризма. Пати учил школьников свободе слова, подчеркивал Макрон. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недовольство его словами и сказал, что Макрон "вынуждает к терроризму". Советник Кадырова, муфтий Салах-Хаджи Межиев пригрозил президенту Франции "гневом Всевышнего и около 2 млрд мусульман".

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда.

Предметом недовольства Кадырова и его советника стали слова французского президента о том, что школьный учитель Самюэль Пати, которого обезглавил чеченский подросток Абдуллах Анзоров, стал жертвой беспричинного терроризма. "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков", – говорил Макрон во время церемонии прощания с Пати, сообщает RFI.

"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления. [...] Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения", – написал Кадыров в Telegram.

Он считает, что Пати "неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся".

"Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму. [...] Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", – добавил он.

Межиев, которого в Instagram цитирует духовное управление мусульман Чечни, назвал Макрона "террористом номер один в мире".

"Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя, и тебе не избежать гнева Творца. Курс, который ты начал, – это начало конца вашей империи зла. Всевышний покарает и спросит с тебя и таких, как ты, должным образом! Всевышний направит на ваши страны весь свой гнев. Бойся гнева Всевышнего и около 2 млрд мусульман, которые теперь стали твоими заклятыми врагами!" – заявил муфтий.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

21 октября с учителем попрощались в Париже. Макрон, принявший участие в траурной церемонии, сказал, что "Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат". В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.