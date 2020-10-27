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Исламисты атаковали французские сайты, изобразив Макрона в виде свиньи

На сайтах появились лозунги, призывающие к победе ислама и смерти Франции, а также карикатурные изображения президента страны Эммануэля Макрона.

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Заявления Макрона об исламе возмутили Эрдогана
Заявления Макрона об исламе возмутили Эрдогана
Фото: ЕРА

Исламисты атаковали сайты пенсионных объединений, районных управлений и бизнес-компаний во Франции, после высказывания ее лидера об исламе. Об этом сообщил канал Euronews 27 октября.

В результате атак на сайтах появились лозунги "Победа Мохаммеда", "Победа ислама" и "Смерть Франции", а также карикатуры на президента Франции Эммануэля Макрона, которого изобразили в виде свиньи. Еще на нескольких сайтах появились сообщения: "Хакеры-мусульмане начали операцию против Франции за то, что она оскорбила пророка Мухаммеда и публично осквернила ислам".

Национальная служба помощи жертвам киберпреступлений Франции 25 октября публиковала в Twitter предупреждение о серии кибератак на французские сайты.

Поводом для атак стали высказывания Макрона об убийстве профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати, которого обезглавили 16 октября за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

К убийству, по данным французского следствия, причастны исламисты. В обращении, посвященном теме борьбы с сепаратизмом, Макрон говорил об "исламском сепаратизме", заявляя, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах.

Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение президента Турции Реджепа Эрдогана. Он отреагировал на них так: "Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране? Прежде всего [Макрону нужны] психические проверки".

В Елисейском дворце слова Эрдогана осудили и приняли решение отозвать в Париж французского посла в Турции.

Эрдоган в ответ призвал население Турции не покупать французские товары. Подозреваемого в совершении преступления 18-летнего уроженца Москвы чеченского происхождения убили при задержании.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. В круг подозреваемых попали два школьника, которые помогли убийце опознать преподавателя.

После убийства профессора правительство Франции хотело выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

Теги: Турция, ислам, Франция, хакеры, убийство, исламисты, экстремизм, карикатура, Эммануэль Макрон, кибератака
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