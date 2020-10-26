Эрдоган призвал турков отказаться от французских товаров

На фоне дипломатического конфликта между Францией и Турцией президент Реджеп Эрдоган призвал не покупать французские товары. Он высказал мнение, что вражда к мусульманам распространяется на Западе, "словно чума".

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал население страны отказаться от французской продукции. Об этом сообщает государственное агентство "Анадолу".

Такое заявление прозвучало на фоне обострения отношения между Турцией и Францией после убийства французского профессора истории радикальным исламистом.

Эрдоган высказал мнение, что вражда к мусульманам распространяется на Западе, "словно чума".

"Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывают нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным", – подчеркнул турецкий президент.

Он считает, что такая ситуация "угрожает ценностям Запада".

"Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведена в ранг госполитики, поддерживаемой на уровне главы государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением", – добавил Эрдоган.

После того, как во Франции за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова, убили и обезглавили профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати, президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом". К убийству, по данным следствия, причастны исламисты. В обращении, посвященном теме борьбы с сепаратизмом, Макрон говорил об "исламском сепаратизме", заявляя, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах.

На эти слова Эрдоган отреагировал следующим образом: "Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране? Прежде всего [Макрону нужны] психические проверки".

В Елисейском дворце слова Эрдогана осудили и приняли решение отозвать в Париж французского посла в Турции.