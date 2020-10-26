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Эрдоган призвал турков отказаться от французских товаров

На фоне дипломатического конфликта между Францией и Турцией президент Реджеп Эрдоган призвал не покупать французские товары. Он высказал мнение, что вражда к мусульманам распространяется на Западе, "словно чума".

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Эрдоган: Вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением
Эрдоган: Вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал население страны отказаться от французской продукции. Об этом сообщает государственное агентство "Анадолу".

Такое заявление прозвучало на фоне обострения отношения между Турцией и Францией после убийства французского профессора истории радикальным исламистом.

Эрдоган высказал мнение, что вражда к мусульманам распространяется на Западе, "словно чума".

"Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывают нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным", – подчеркнул турецкий президент. 

Он считает, что такая ситуация "угрожает ценностям Запада".

"Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведена в ранг госполитики, поддерживаемой на уровне главы государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением", – добавил Эрдоган.

После того, как во Франции за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова, убили и обезглавили профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати, президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом". К убийству, по данным следствия, причастны исламисты. В обращении, посвященном теме борьбы с сепаратизмом, Макрон говорил об "исламском сепаратизме", заявляя, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах.

На эти слова Эрдоган отреагировал следующим образом: "Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране? Прежде всего [Макрону нужны] психические проверки".

В Елисейском дворце слова Эрдогана осудили и приняли решение отозвать в Париж французского посла в Турции.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, ислам, Франция, религия, исламисты, мусульмане, конфликт, Эммануэль Макрон
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