Боррель назвал недопустимыми слова Эрдогана о необходимости проверить психику Макрона

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал президента Турции Реджепа Эрдогана, заявлявшего о "проверке психики" президента Франции Эммануэля Макрона, остановить "опасную спираль конфронтации".

Боррель подчеркнул, что Турция может оказаться "более изолированной" Фото: ЕРА

Слова президента Турции Реджепа Эрдогана, который говорил о необходимости проверить психику президента Франции Эммануэля Макрона, недопустимы. Об этом 25 октября заявил в Twitter верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Слова президента Турции Эрдогана в отношении президента Франции Макрона недопустимы. Призываем Турцию остановить эту опасную спираль конфронтации", – написал он.

Боррель отметил, что для возобновления отношений между Турцией и ЕС "необходима политическая воля турецких властей".

"В противном случае Турция окажется еще более изолированной", – считает Боррель.

Les conclusions du Conseil européen contiennent une offre réelle pour relancer notre relation, mais il faut une volonté politique des autorités turques sur cet agenda positif. Dans le cas contraire, la Turquie sera encore plus isolée. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2020

Макрон в обращении, посвященном теме борьбы с сепаратизмом, говорил об "исламском сепаратизме", заявляя, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах, сообщал телеканал BFMTV. Кроме того, после того, как профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати убили и обезглавили 16 октября за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова, Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом". К убийству, по данным следствия, причастны исламисты.

На эти слова Эрдоган отреагировал следующим образом: "Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране? Прежде всего [Макрону нужны] психические проверки".

В Елисейском дворце слова Эрдогана осудили и приняли решение отозвать в Париж французского посла в Турции.