Во время визита в Эфиопию Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сопровождал человек, заразившийся коронавирусной инфекцией.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом дипломат сообщил у себя в Twitter во вторник, 13 октября.

Боррель отметил, что во время визита в Эфиопию его сопровождал человек, заразившийся коронавирусом.

"Меня проинформировали сегодня во второй половине дня, что один из членов делегации, который путешествовал со мной и Янезом Ленарчичем (еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями. – "ГОРДОН") в Эфиопию на прошлой неделе, получил положительный тест на коронавирус", – сообщил он.

I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2020

После возвращения из Эфиопии в воскресенье Боррель сделал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.

"Я иду на самоизоляцию согласно правилам и подожду, пока будет сделан второй тест", – заявил дипломат.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует в октябре и ноябре рост ежедневного числа смертей от COVID-19 в Европе.