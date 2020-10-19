ЕС осуждает нарушение перемирия в Нагорном Карабахе – Боррель

Продолжение боевых действий в районе Нагорного Карабаха усугубляет конфликт между Арменией и Азербайджаном; прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами, подчеркнул верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель: Нападения на гражданских лиц должны быть немедленно прекращены. Они не могут быть оправданы Фото: ЕРА

Европейский союз приветствовал договоренности Армении и Азербайджана о гуманитарном перемирии, которое должно было начаться 18 октября, и осуждает продолжение боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном вечером 18 октября.

"ЕС осуждает тот факт, что, к сожалению, нарушения продолжаются, и поступают сообщения о боевых действиях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это приводит к еще большим страданиям гражданского населения. Это усугубляет конфликт между государствами и соответствующими обществами, еще более затрудняя заживление ран. Население Нагорного Карабаха уже испытывает чрезмерные страдания", – сказано в заявлении.

Боррель подчеркнул, что жертвами конфликта стали и мирные жители. Он сообщил о беседе с министрами иностранных дел двух стран, в ходе которой говорил, что прекращение огня "должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами".

"Я также подчеркнул, что нападения на гражданских лиц должны быть немедленно прекращены. Они не могут быть оправданы. Я подтвердил, что ЕС по-прежнему готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном урегулировании конфликта", – добавил Боррель.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.