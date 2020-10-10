Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня вступило в силу сегодня в 12.00, однако стороны заявляют, что обстрелы продолжаются.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном активизировались 27 сентября Фото: EPA

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в 12.00 субботы, 10 октября.

В частности, министерство обороны Азербайджана сообщило в Facebook, что территория Тертерского и Агдамского районов обстреливается противником.

В свою очередь, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в Facebook, что азербайджанские военные обстреливают город Гадрут. Утверждения об обстрелах Тертерского и Агдамского районов Азербайджана она назвала ложью.

Также она сообщила о ведении огня со стороны Азербайджана в направлении Караханбейли (деревня в Нагорном Карабахе).

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября.