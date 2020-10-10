Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан по итогам переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Об этом сообщает представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в Facebook.
Стороны договорились по четырем пунктам:
Переговоры глав министерств иностранных дел Армении, Азербайджана и РФ начались 9 октября в Москве и закончились в ночь на 10 октября. Они продлились около 11 часов.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.
3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.
4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.