Военные в Нагорном Карабахе получили приказ о прекращении огня

После завершения переговоров между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня в Нагорном Карабахе военные получили приказ прекратить огонь.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт Фото: EPA

Подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили приказ о прекращении огня. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

"Подразделениям армии обороны Арцаха дан приказ о прекращении огня", – сообщила она.

Накануне Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.