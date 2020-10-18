Армения и Азербайджан опять обвинили друг друга в срыве перемирия

В минобороны Армении заявили, что Азербайджан произвел артиллерийский обстрел в сторону их войск и обвинили стану в нарушении перемирия. Азербайджан также сообщил, что армянская армия в течение ночи из минометов и артиллерии обстреляла окрестности города Джебраил.

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила новое соглашение о перемирии, которое было достигнуто накануне вечером. Об этом написала пресс-секретарь министерства Шушан Степанян в Facebook.

"В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 0.04 до 2.45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 2.20 до 2.45", – написала она.

Также она сообщила, что к 7.20 армия Азербайджана предприняла наступление на Худаферинское водохранилище, чтобы занять выгодные позиции.

В минобороны Азербайджана заявили о нарушениях перемирия со стороны Армении, сообщив, что армянская армия в течение ночи из минометов и артиллерии обстреляла окрестности города Джебраил, а также ближайшие села этого района, расположенные вдоль реки Араз. О потерях среди сил Азербайджана не сообщается.

Также в азербайджанском ведомстве сообщили, что уничтожили или вывели из строя живую силу, две станции наведения ракет ЗРК С-300, пять танков Т-72, три реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", две РСЗО "Смерч", одну гаубицу-пушку Д-20, одну зенитную пушку КС-19 и шесть единиц автомобильной техники сил Армении.

Вечером 17 октября Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии. Оно должно было начаться с 0.00 18 октября.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.