Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

Министерство обороны Азербайджана утром 13 октября сообщило об обстреле трех районов. В минобороны Армении заявили, что полностью отрицают это обвинение.

9 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе Фото: EPA

Армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и подвергли обстрелу территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Позже минобороны страны сообщило об обстреле еще одного района, Агджабединского.

"Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, проводя перегруппировку и передислокацию сил, предприняли попытку атаковать небольшими группами позиции азербайджанской армии в некоторых направлениях фронта. В ночь с 12-го на 13 октября общая обстановка на линии фронта в агдере-агдамском и физули-гадрутском направлениях оставалась напряженной", – отмечено в сообщении.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook опровергла информацию об обстрелах Тертерского и Агджабединского районов.

"Полностью отрицаем обвинения министерства обороны Азербайджана в адрес Армении о ведении огня в направлении Тертерского района. Посредством этой абсолютно ложной информации азербайджанская сторона готовит почву для агрессивных действий против мирных поселений", – написала спикер министерства.

По ее информации, Азербайджан возобновил активные ракетные обстрелы утром 13 октября.

"Подразделения обороны принимают эквивалентные меры во всех направлениях, чтобы закрыть огонь противника и провалить планы последнего, держа оперативно-тактическую ситуацию под контролем", – заявили в минобороны Армении.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.