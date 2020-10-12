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Азербайджан обвинил Армению в гибели 41 мирного жителя

Прокуратура Азербайджана назвала число убитых и раненых гражданских лиц, а также разрушенных зданий после обострения карабахского конфликта.

В ночь на 11 октября обстрелу подвергся город Гянджа
В ночь на 11 октября обстрелу подвергся город Гянджа
Фото: ЕРА

Генеральная прокуратура Азербайджана утверждает, что с момента нового обострения в Нагорном Карабахе в результате обстрелов со стороны армянских вооруженных сил погиб 41 мирный житель. Об этом ведомство 11 октября сообщило в Twitter.

205 гражданских лиц получили ранения, сказано в сообщении.

1165 зданий полностью разрушены, уничтожены 57 многоквартирных домов и 146 объектов гражданской инфраструктуры, заявили в прокуратуре.

Количество потерь среди военнослужащих власти Азербайджана не приводят.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города ГянджаМингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По данным азербайджанской прокуратуры, жертвами обстрела Гянджи в ночь на 11 октября стали девять мирных жителей.

Теги: прокуратура, Армения, Азербайджан, жертвы, обстрелы, инфраструктура, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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