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Увеличилось число жертв ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа

В результате ракетного обстрела второго по величине города Азербайджана – Гянджа – погибли девять мирных жителей, сообщили в генпрокуратуре страны. Ответственность за обострение в регионе лежит на Армении, заявило оборонное ведомство Азербайджана.

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Под обстрел в Гяндже попал многоквартирный дом
Под обстрел в Гяндже попал многоквартирный дом
Фото: ЕРА

Число жертв ракетного обстрела второго крупнейшего города Азербайджана – Гянджа – выросло до девяти, все они – гражданские, среди погибших четыре женщины, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана 11 октября.

Атаку на город совершили вооруженные силы Армении примерно в 2.00 сегодня ночью, под обстрел попал многоквартирный дом, уточнили в генпрокуратуре. Обстрел был тяжелым, подчеркнуло ведомство.

Число пострадавших увеличилось до 34, среди раненных есть дети, добавили в министерстве иностранных дел страны.

Минобороны Азербайджана сообщило, что ракетный и артиллерийский обстрел городов и районов, которые расположены вне зоны боевых действий, ведут со вчерашнего дня.

"10-го и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов. В результате обстрелов имеются многочисленные потери среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и военном руководстве Армении", – заявили в оборонном ведомстве Азербайджана.

Турецкий телеканал TRT World обнародовал в Twitter видео последствий обстрела в Гяндже.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города ГянджаМингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, обстрелы, ракеты, конфликт, пострадавшие, погибшие, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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