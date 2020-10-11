"Глава" непризнанного Нагорного Карабаха пригрозил Азербайджану "отечественной войной"

"Президент" Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обвинил Азербайджан и Турцию в развязывании масштабной войны против непризнанной республики.

"Президент" непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что может объявить "отечественную войну" против Азербайджана. Как сообщает агентство "Арменпресс", об этом он заявил 11 октября на пресс-конференции.

Арутюнян заверил, что Нагорный Карабах "больше всех на свете хочет мира", но не может "принять обязательное условие от страны, цель которой – уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуру и саму историю Арцаха".

"Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война", – сказал он.

Арутюнян обвинил Азербайджан и Турцию в развязывании масштабной войны против Нагорного Карабаха, подчеркнув, что Баку и Анкара "в рамках арцахского конфликта пытаются создать новую платформу для международного терроризма".

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить. 4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.