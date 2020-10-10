"Стоят на земле и не летают". Азербайджан признал наличие турецких истребителей F-16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители F-16 прибыли на военные учения и никаким образом не участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что на территории его страны находятся турецкие истребители F-16, но ни в каких боевых действиях не участвуют. Об этом он заявил в интервью американскому каналу CNN.

Истребители F-16 прибыли в Азербайджан на военные учения, ответил Алиев на вопрос о снимках одной из баз, на которой стоят турецкие истребители.

"Эти самолеты находятся на земле, не летают и никаким образом не участвуют в боевых действиях [в Нагорном Карабахе]", – заявил Алиев.

Он назвал "армянской фейк-новостью" информацию о нанесении удара по самолету Су-25 турецким истребителем F-16. Тогда пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян говорила, что F-16 поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа в 10.30 29 сентября и атаковал армянский самолет.

Азербайджанский лидер добавил, что Турция играет роль стабилизатора ситуации в регионе.

"Каждая страна вправе иметь своего партнера. Азербайджан счастлив, что его поддерживает Турция", – констатировал президент.

Алиев уточнил, что у Азербайджана есть оружие из Турции, России, Беларуси, Израиля и Украины. Стоит отметить, что Алиев впервые признал факт наличия на территории Азербайджана турецких истребителей.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах.

Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. На следующий день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября в 12.00.