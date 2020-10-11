В результате ночной атаки на один из крупнейших городов Азербайджана погибло семь человек – МИД

В ночь на 11 октября напряженной была ситуация по всей линии фронта, сообщило министерство обороны Азербайджана, в результате обстрела города Гянджа со стороны Армении пострадало 33 человека, в том числе дети, семеро погибли, заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В ночь на 11 октября второй крупнейший город Азербайджана – Гянджа – подвергся обстрелу со стороны Армении, заявило министерство обороны Азербайджана.

В результате атаки погибло семь человек, 33 (в том числе дети) пострадали, проинформировало в Twitter министерство иностранных дел Азербайджана.

В минобороны отметили, что ночью ситуация была напряженной по всей линии фронта. Оборонное ведомство заявило об уничтожении "большого количества живой силы" противника, пяти танков, шести гаубиц Д-20 и Д-30, пяти грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, трех РСЗО БМ-21 "Град", пяти самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", восьми систем ПВО и радиолокационной станции армянских военных.

Армянский объединенный информационный центр в Facebook заявил, что с 9 октября азербайджанская сторона потеряла три беспилотника, 12 единиц бронетехники; кроме того, "есть 350 погибших", уверяет центр, сообщение которого перепостило минобороны Армении.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Почти сразу после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.