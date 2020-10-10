"Власти" Нагорного Карабаха сообщили об обстреле Степанакерта

В главном городе непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте сработали сирены воздушной тревоги, сообщают о ракетном ударе со стороны Азербайджана. Сегодня начало действовать заключенное накануне перемирие, но стороны конфликта обвиняют друг друга в его нарушении.

Вечером 10 октября по главному городу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерту был нанесен ракетный удар, написал в Twitter "омбудсмен" НКР Артак Бегларян.

"Азербайджан только что нанес два ракетных удара по Степанакерту. Направлено ли это на сохранение гуманитарного режима прекращения огня?" – сказано в твите.

Агентство Armenpress сообщает, что в городе звучала сирена воздушной тревоги.

По данным "властей" непризнанной республики, бомбардировке подвергся также город Мартуни (Ходжавенд).

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый крупный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября.

Сегодня обе стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушении перемирия.