Президент Азербайджана предложил привлечь Турцию к переговорам по Нагорному Карабаху

Участие Турции в переговорах по урегулированию карабахского конфликта "будет отражать современное соотношение сил", считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев: Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта Фото: EPA

Азербайджан считает необходимым привлечь Турцию к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу РБК.

По его мнению, участие Турции в переговорах "будет отражать современное соотношение сил".

"Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента [Реджепа Эрдогана] и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, в том числе в деле урегулирования конфликта", – сказал Алиев.

Он добавил, что Турция "должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта". "В какой форме – юридической или де-факто – это уже вопрос технический", – резюмировал президент Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить. 4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.