Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в новых обстрелах

Вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреливали из артиллерии южное направления зоны нагорно-карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сегодня утром в Facebook.

"Ночью обстановка в зоне конфликта Арцаха-Азербайджана была относительно стабильной и напряженной. Противник сейчас интенсивно обстреливает южный фронт [в зоне нагорно-карабахского конфликта]", – отметила Степанян.

Вечером 11 октября, по информации Степанян, военные Азербайджана нарушили соглашение о гуманитарном прекращении огня и атаковали в южном направлении, используя бронетехнику и ракетно-артиллерийские средства.

"Подразделения Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) решительно подавляют все действия противника", – сообщила она.

В министерстве обороны Азербайджана обвинили армянских военных сегодня утром в обстреле Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Азербайджан аналогично заявил о нарушении военными Армении соглашения о гуманитарном прекращении огня и атаках позиций армии Азербайджана в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях.

"В результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта", – подчеркнули в ведомстве.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.