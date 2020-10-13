Как пытались урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе и почему он вспыхнул опять. Главное

С 1994 года конфликт в Нагорном Карабахе считался замороженным, но время от времени происходили эскалации Фото: EPA

Нагорный Карабах – регион на Южном Кавказе. Большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой с населением около 150 тыс. человек. Де-юре это – территория Азербайджана, официальный Баку считает его оккупированной Арменией территорией.

Конфликт за эти земли между Арменией и Азербайджаном имеет древние корни. Армения считает, что это – исторически ее территория, поскольку регион входил в состав Армянского царства (до 387 года нашей эры) и был известен как Арцах. Но во времена СССР Нагорный Карабах, который был населен преимущественно армянами, вошел в состав Азербайджанской ССР как Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) и находился там до 1991 года.

В конце 80-х территориальные споры между Арменией и Азербайджаном возобновились.

10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе прошел референдум, где большинство участников проголосовало за независимость региона. Азербайджанское меньшинство, проживающее в Нагорном Карабахе, бойкотировало голосование. Международное сообщество и официальный Баку результатов референдума не признали.

Инфографика: radiosvoboda.org

После референдума начались полномасштабные боевые действия между формированиями непризнанного Нагорного Карабаха при поддержке армянской армии с одной стороны и армией Азербайджана с другой, которые продлились до 1994 года.

Попытки урегулировать конфликт

На разных этапах предпринималось несколько попыток урегулировать конфликт.

В марте 1992 года Совет министров Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе решил созвать конференцию по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе на 21 июня в Минске. Однако из-за обострения конференция так и не состоялась, а 11 государств-членов СБСЕ (позже ОБСЕ), которые должны были в ней участвовать, продолжили работу по урегулированию конфликта в рамках рабочей минской группы.

Сопредседателями минской группы ОБСЕ стали Россия, Франция и США, в ее состав вошли Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, а также Армения и Азербайджан. В марте 1995 года сопредседатели минской группы получили бессрочный мандат от Мартона Красная, который руководил ОБСЕ во время председательства Венгрии. Сейчас сопредседателями минской группы являются Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).

5 мая 1994 года быд заключен Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой.

Подписанты договорились прекратить огонь в полночь с 8 на 9 мая 1994 года и "в кратчайшие дни" подписать соглашение, которое бы предусматривало прекращение военных действий, вывод войск "с занятых территорий" (в экземпляре азербайджанской стороны – "захваченных"), возвращение беженцев в места их проживания и продолжение переговорного процесса.

Также было подготовлено Соглашение о бессрочном прекращении огня. 12 мая документ вступил в силу.

Фото: westernarmeniatv.com

После Бишкекского протокола конфликт считался фактически замороженным, но в регионе время от времени происходили эскалации, а противостояние пытались урегулировать путем переговоров. В частности, ожидалось, что стороны подпишут некий документ по урегулированию на саммите ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле. Но перед этим произошел теракт в парламенте Армении, в котором погибли премьер-министр Вазген Саргсян, спикер парламента Карен Демирчян, два его заместителя, один министр и три депутата. На саммите в Стамбуле никакие документы подписаны не были.

В 2001 году под эгидой Госдепартамента США президент Азербайджана Гейдар Алиев и президент Армении Роберт Кочарян провели переговоры в американском Ки-Уэсте. Как пишет "Русская служба BBC", один из посредников в переговорах сказал, что стороны достигли соглашения "по 80 или 90 процентам вопросов", но ничего не было подписано.

В 2007 году конфликтующим сторонам в Мадриде был передан документ с наработками минской группы ОБСЕ, но тогда он не был опубликован. Главные тезисы обновленной версии "Мадридских принципов" были обнародованы главами государств-сопредседателей минской группы ОСБЕ в 2009 году. Они звучат так:

возвращение территорий, окружающих Нагорный Карабах, под контроль Азербайджана;

временный статус Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления;

наличие коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом;

будущее определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха посредством волеизъявления;

право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться в свои прежние места проживания;

международные гарантии безопасности, включая операцию по поддержанию мира.

Стороны заявляли, что в целом согласны с "Мадридскими принципами", но разногласия возникали при определении статуса Нагорного Карабаха, отмечал "Голос Америки": официальный Баку принимает "Мадридские принципы" и заявляет о готовности предоставить Нагорному Карабаху широчайшую автономию, но лишь при условии его возвращения в состав Азербайджана. Официальный Ереван также выражает согласие с принципами, выдвинутыми минской группой, но считает, что Нагорный Карабах никогда не будет находиться под азербайджанским суверенитетом.

С 2008 по 2011 год прошло около 10 встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна на разных площадках при посредничестве президента РФ Дмитрия Медведева, отмечало "Радио Свобода". Встреча 24 июня 2011 года в Казани, как писала "Русская служба BBC", могла стать исторической, если бы стороны подписали документ о базовых принципах урегулирования конфликта, но этого не произошло.

Проект документа, который предлагали принять сторонам, по данным российской газеты "Коммерсантъ", предусматривал передачу Азербайджану прилегающих к Карабаху территорий, которые контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Речь идет о Джебраильском, Зангеланском, Кубатлинском, Кельбаджарском, частично Физулинском и Агдамский районах, а также 13 селах в Лачинском районе. Кроме того, согласно "дорожной карте", также предусматривалось создание в Лачинском районе коридора, который связывал бы Армению и Нагорный Карабах, а статус Нагорного Карабаха планировалось определить через несколько лет на референдуме – при условии решения проблемы беженцев. "Коммерсантъ" пишет, что именно вокруг статуса Нагорного Карабаха президенты Армении и Азербайджана не смогли договориться.

Встречи на разных площадках организовывала также минская группа ОБСЕ. Одна из них прошла в Вене 16 мая 2016 года после апрельской эскалации в Нагорном Карабахе. На встрече в Австрии Алиев и Саргсян подтвердили приверженность прекращению огня в Нагорном Карабахе и договорились о возобновлении политического диалога по урегулированию конфликта, писала "Немецкая волна".

В целом Армения и Азербайджан в ходе многолетних переговоров не смогли прийти к согласию по вопросу статуса Нагорного Карабаха.

Обострение 2020 года

В 2020 году в регионе случилось два масштабных обострения. Первое – 12-13 июля, когда в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт. В Баку заявили об 11 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо, следовало из сообщения в Facebook премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Второе обострение началось 27 сентября. На границе Азербайджана и Армении вновь начались обстрелы, которые переросли в масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении заявило об обстреле военными Азербайджана мирных населенных пунктов в регионе, минобороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию, власти Азербайджана объявили в Баку и других крупных городах страны комендантский час.

Фото: EPA

Как пишет "Медуза", традиционно обострения в Нагорном Карабахе связывают с внутриполитической обстановкой в Армении и Азербайджане, прежде всего – в Баку, поскольку Армению устраивает статус кво. Так на эскалацию конфликта как правило влияет модернизация армий двух государств, отмечает издание.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сначала отказались от мирных переговоров. Алиев сказал, что Азербайджан только отвечает на агрессию, и с учетом позиции руководства Армении по Нагорному Карабаху переговоров быть не может.

Пашинян назвал мирные переговоры невозможными до тех пор, пока на территории Нагорного Карабаха идут военные действия. Кроме этого, в Ереване заявляли, что рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха, а также – подписания с ним соглашения о стратегическом сотрудничестве и договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, сообщает РБК.

2 октября Армения заявила о готовности к переговорам при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ. Алиев в свою очередь заявил, что Азербайджан никогда не отказывался от переговоров, процесс мирного урегулирования якобы сорвал Пашинян и ответственность за обострение лежит на нем.

Алиев заявил, что Армения никогда не отказівалась от переговоров. Фото: EPA

Позже в Баку согласились прекратить огонь в Нагорном Карабахе при условии, что Армения установит график вывода своих войск и покинет непризнанную республику. В Ереване спустя несколько дней заявили, что готовы к взаимным компромиссам с Азербайджаном.

Между тем, в интервью BBC Пашинян назвал Арцах (Нагорный Карабах) землей армян.

"Всегда более 80% людей всего населения [Нагорного Карабаха] составляли армяне, и сегодня это так. Так в чем тут проблема? Азербайджан хочет, чтобы там не жили армяне, поэтому с помощью террористов сегодня атакует Нагорный Карабах", – сказал армянский премьер.

В правительстве непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что признание мировым сообществом ее независимости стало бы шагом к установлению мира в регионе.

Позиция Турции и России

Официальная Анкара открыто заявила о поддержке Баку в конфликте с Ереваном. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын назвал конфликт "нападением Армении на Азербайджан" и заявил, что Ереван "нарушил международное право".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану, если поступит соответствующий запрос. Пока в Турции видят, что у Баку своих возможностей достаточно, отметил он.

В Армении посчитали это военным вмешательством Турции в конфликт. Пашинян 29 сентября утверждал, что самолет ВВС Армении Су-25 был сбит турецким истребителем F-16. Турция отвергла эти обвинения. Также, по словам Пашиняна, около 150 высокопоставленных офицеров турецкой армии находятся на командных пунктах вооруженных сил Азербайджана и руководят военными действиями.

11 октября Алиев предложил привлечь Турцию к переговорам по урегулированию конфликта.

"[Турция] должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме – юридической или де-факто – это уже вопрос технический", – сказал президент Азербайджана.

РФ является стратегическим партнером Еревана. Также на территории Армении размещена российская военная база.

Пашинян заявил, что Ереван не обращался за военной помощью к РФ, так как пока не видит в этом необходимости. При этом он допустил, что в "конкретных ситуациях" Армения может использовать потенциал размещенной в стране российской военной базы, которая является неотъемлемой частью системы безопасности страны.

Пашинян сказал, что Армения пока не обращалась за военной помощью к РФ. Фото: EPA

"Но с другой стороны важно констатировать, что мы в постоянном контакте с нашими коллегами на площадке ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. – "ГОРДОН"). Наши представители информируют ОДКБ о текущей ситуации", – пояснил он.

Премьер Армении также заявил, что страна готова обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах в рамках работы минской группы ОБСЕ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока боевые действия из-за Нагорного Карабаха не переместились на территорию Армении, Россия не будет защищать Армению в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Позиция Украины

Министерство иностранных дел Украины 27 сентября заявило, что глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. По словам дипломата, происходящее вокруг Нагорного Карабаха "красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле никакие не замороженные, в любой момент они могут взорваться".

Нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко 1 октября заявила, что украинская сторона якобы готова оказать военную помощь Азербайджану.

На это заявление отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов – надо бы поискать всей страной", – написал он в Twitter.

Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020

Кулеба, комментируя заявление Марченко, сказал, что решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины.

Кулеба подчеркивал, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет предоставлять военную помощь какой-либо из стран.

"Мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и к деэскалации конфликта", – сказал президент, добавив, что Украина поджерживает территориальную целостность Азербайджана.

Попытка установить перемирие

1 октября главы государств-сопредседателей минской группы Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Владимир Путин выпустили совместное заявление, в котором "самым решительным образом осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта" Они призвали стороны прекратить боевые действия, а лидеров Армении и Азербайджана – незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры... при содействии сопредседателей минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал на 12 октября переговоры в Москве, сообщило агентство Bloomberg. Кто должен был принять в них участие, министр не анонсировал. Эта встреча не состоялась.

9 октября в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и РФ. Они продлились около 11 часов и закончились в ночь на 10 октября. Стороны договорились по четырем пунктам.

прекращение огня с 12.00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного Красного Креста;

конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно;

Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования;

стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Но перемирие длилось недолго. 10 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Фото: EPA



По данным ООН, в результате боевых действий в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе было убито минимум 53 мирных жителя, включая детей. Стороны сообщали также о погибших и раненых военнослужащих, но точное их число неизвестно.