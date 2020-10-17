Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие

С полуночи противоборствующие стороны карабахского конфликта прекращают огонь, сказано в сообщении МИД Армении.

С 00.00 18 октября Армения и Азербайджан объявляют гуманитарное перемирие. Об этом говорится в сообщении на сайте армянского министерства иностранных дел.

Указано, что решение о прекращении огня принято на основе заявлений глав МИД противоборствующих сторон карабахского конфликта и министра иностранных дел России от 10 октября, декларации президентов США, Франции и России от 1 октября, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, декларации сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября.

Аналогичная информация появилась на сайте МИД Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.