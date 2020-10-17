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Армения сообщила о запуске Азербайджаном беспилотников

Армения обнаружила беспилотники азербайджанской армии в своем воздушном пространстве. Огонь в ответ не открывали, но приняли соответствующие меры, рассказала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

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Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах
Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах
Фото: EPA

Вооруженные силы Армении обнаружили в воздушном пространстве азербайджанские беспилотники. Об этом сообщила в Facebook вечером 16 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

"В воздушном пространстве Армении обнаружены беспилотники противника. Предпринимаются соответствующие меры", – написала Степанян.

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3336404156395721

Позже она отметила, что в ответ на действия Азербайджана вооруженные силы Армении огонь не открывали. 

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3336482173054586

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в этом году начались с 27 сентября и ведутся до сих пор. Минобороны Азербайджана обвиняло Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция открыто поддерживает в этом конфликте Азербайджан. Россия заняла на время роль миротворца,  призвав Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Армения выдвинула тезис о том, что безопасность в районе Нагорного Карабаха обеспечит его независимость. Азербайджан в ответ пригрозил разрывом связей странам, которые признают независимость Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах уже объявлял в 1991 году при поддержке Армении о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Теги: авиация, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, артиллерия, беспилотники, конфликт, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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