Армения сообщила о запуске Азербайджаном беспилотников

Армения обнаружила беспилотники азербайджанской армии в своем воздушном пространстве. Огонь в ответ не открывали, но приняли соответствующие меры, рассказала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Вооруженные силы Армении обнаружили в воздушном пространстве азербайджанские беспилотники. Об этом сообщила в Facebook вечером 16 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

"В воздушном пространстве Армении обнаружены беспилотники противника. Предпринимаются соответствующие меры", – написала Степанян.

Позже она отметила, что в ответ на действия Азербайджана вооруженные силы Армении огонь не открывали.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в этом году начались с 27 сентября и ведутся до сих пор. Минобороны Азербайджана обвиняло Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.